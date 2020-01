Irã pede explicações a Bolsonaro sobre apoio aos Estados Unidos

Relação de Bolsonaro e Trump é próxima | Foto: Divulgação





Autoridades iranianas ficaram incomodadas com a posição do Governo Bolsonaro em apoio ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Segundo "O Globo", a chancelaria iraniana pediu explicações para a diplomacia brasileira sobre o posicionamento do Brasil, que emitiu nota em apoio à intervenção americana após a morte do general Qassem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã.

Soleimani foi atingido por um míssil americano de alcance médio, disparado por um drone. Nesta segunda (6), uma reunião foi realizada com a representante da embaixada brasileira, Maria Cristina Lopes.

"Uma conversa, cujo conteúdo é reservado e não será comentado pelo Itamaraty, transcorreu com cordialidade, dentro da prática prática diplomática", informou o Ministério das Relações Exteriores.



O Itamaraty divulgou uma nota, na última sexta-feira, condenando várias vezes o terrorismo e, sem nomes de símbolos, usou uma linguagem diplomática para demonstrar que, para o governo brasileiro, ou o iraniano geral e a própria Guarda Revolucionária Selecionada são classificados como terroristas.



*Com informações de O Globo