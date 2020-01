Homens encontram 'fantasma' em montanha e registros viralizam

Uma dupla de aventureiros registrou um suposto fantasma no cume da Montanha Snowdon, a mais alta do País de Gales, no Reino Unido. As informações são do jornal argentino Crónica.

Segundo Rhys Pleming, que participou da jornada ao lado do amigo Dale, as nuvens começaram cobrir o cume do local assim que o alcançaram. Foi quando notaram uma figura humanoide sinistra surgir no céu.

A dupla não hesitou em realizar uma série de registros do espectro. As imagens foram postadas por Rhys no perfil que mantém no Instagram e em pouco tempo elas viralizaram pelas redes.

Apesar de assustador, o Gabinete Meteorológico de Gales explicou o que os jovens realmente presenciaram naquele momento.

Trata-se de um fenômeno meteorológico raro conhecido como "espectro de Brocken". Em outras palavras, uma sombra ampliada de um observador lançada sobre nuvens opostas à direção do sol.