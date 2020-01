Mulher de 21 anos fingia ser garoto de 16 para cometer abusos

Uma mulher de 21 anos foi presa por se passar por um adolescente de 16 anos para abusar sexualmente de meninas que conhecia através das redes sociais Instagram e Snapchat. As informações são do jornal britânico The Sun.

Gemma Watts, desempregada e morando com a mãe, fingia ser Jake Waton, de 16 anos, nas redes sociais. Ela escondia o cabelo dentro de um boné e viajava até as vítimas. Segundo a polícia, ela era tão convincente que chegava a conhecer os pais das moças. A polícia acredita que ela tenha feito mais de 50 vítimas na Inglaterra.

A predadora sexual buscava as vítimas em redes sociais, como o Snapchat, conversava com elas e as elogiava antes de pedir os números de celular. A partir daí, entrava em contato pelo WhatsApp. Watts foi desmascarada por um médico que disse à polícia que uma paciente adolescente mantinha relacionamento sexual com homem mais velho. A investigação revelou que Jake era Gemma.

Segundo o The Sun, a tarada continuou a perseguir e abusar de adolescentes enquanto investigadores monitoravam seus passos em Londres. Watts declarou-se culpada e foi condenada a oito anos de reclusão.