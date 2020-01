Câmeras registram aparição de fantasma em partida de futebol

O caso misterioso de uma suposta aparição fantasmagórica aconteceu durante uma partida de futebol do campeonato da primeira divisão argentina, quando o Racing recebeu o River Plate em casa. Na ocasião, as câmeras de TV aberta captaram uma estranha aparição no campo, que muitos especularam ser um fantasma. A partida em questão terminou com a vitória do Racing por 1 a 0.

Logicamente, a internet foi à loucura com teorias, memes e superstições. No vídeo divulgado na web, pelo menos à primeira vista, parece claro: em dois momentos diferentes, é possível observar um jogador de futebol espectral correndo em um dos lados do campo. O Racing relacionou a aparição fantasmagórica a um jogador emblemático do clube, Natalio Perinetti, que se destacou na década de 30 como lateral-direito.

No século passado, o atleta teria conquistado uma grande quantidade de títulos com a camiseta do seu time e foi vice-campeão do mundo com a seleção da argentina na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai.

Estranhamente, o único gol tenha sido marcado por um jogador do River Plate contra seu próprio gol, o que os torcedores rivais não hesitaram em atribuir à intervenção do falecido Perinetti.

Veja o vídeo: