Após ser traída, mulher se separa e agora tem 9 'sugar daddies'

Jade Edward é uma australiana que viu seu casamento acabar depois de descobrir uma traição do marido. Separada, ela se viu cheia de dívidas e achou nas relações com "sugar daddies" a solução para sua vida financeira e emocional.

A mulher dá detalhes da sua história, desde a traição até o valor que recebe dos "daddies" ao The Sun. No momento ela conta com o patrocínio de 9 homens.

No relato, Jade diz que se viu sozinha e com o dobro de contas depois da separação. Ela, que já havia se aventurado no universo de relacionamentos patrocinados como "sugar baby" aos 20 anos, decidiu voltar.

"Nós nos divorciamos oficialmente em Agosto e comecei a sair com suggar daddies em Setembro", afirma. "Não falei isso para meu ex-marido, mas ele provavelmente ficaria em choque porque a falta de sexo era um dos problemas no nosso casamento", continua.

A australiana fala ainda que mantém relacionamentos com vários homens e quer seguir assim. "Agora são 9 se você tirar um que eu perdi ontem porque ele queria uma relação exclusiva. Não estou procurando isso e ele sabia disso desde o começo", detalha Jade.

As idades dos daddies variam. "Um tem 28, outro 32, a minha idade. O meu favorito tem 50", diz a mulher.

Ela conta ainda que nem conhece um deles. "Tem o de 60 anos. Ele mora perto de mim, mas não quer que eu o conheça. Ele me mandou um jantar ontem a noite".

A relação com cada um deles também é diferente. De acordo com a mulher, além desse que nem quer conhecê-la, há aqueles que apenas buscam uma companhia para conversar e também os que trocam dinheiro e presentes por sexo.

E não se tratam de homens que não conseguiram mulheres fora desse universo. Jade defende que eles apenas escolheram esse estilo de vida. "Eles buscam os benefícios de um relacionamento sem o drama dos relacionamentos", compara Jade.