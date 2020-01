Veja momento que buraco 'engole' ônibus e mata 6 pessoas

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas quando um ônibus afundou em um buraco que se abriu repentinamente em um ponto de ônibus na cidade de Xining, no norte da China . As informações são da agência de notícias estatal Xinhua.



De acordo com as fontes, quatro pessoas estão desaparecidas. Os 16 feridos foram hospitalizados com quadro estável.

O acidente ocorreu na segunda-feira (13), por volta das 17h30. As imagens divulgadas nesta terça pela televisão local mostram como o asfalto perto de um ponto de ônibus em Xining afundou, com o veículo e várias pessoas caindo no buraco.

Não é a primeira vez que a infraestrutura cede com consequências fatais na China. O país sofreu nos últimos cinco anos um frenesi de construção, nem sempre de acordo com os regulamentos.

Veja o vídeo: