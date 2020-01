Cachorro preso em carro buzina até dono aparecer e vídeo viraliza

Em Melbourne, na Austrália, um cachorrinho foi flagrado buzinando insistentemente para chamar o dono enquanto estava preso dentro do carro. O momento foi registrado por um ciclista que estava passando no local e acabou viralizando.

Steele von Holf, que é ciclista profissional, postou o vídeo do cachorro sentado no banco do motorista buzinando sem parar chamando atenção de várias pessoas. Quando o dono do veículo finalmente chega e abre a porta é possível notar que o cachorro tinha outro companheiro de quatro patas e que o veículo estava com a janela aberta. "Já estou indo, eu fiquei só quatro minutos fora", brincou o dono.

Veja o vídeo: