Filhos se recusam a viajar e pais levam modem para 'tirar férias'

Cassie Langan e Chris, dos sul da Austrália , deram um castigo inusitado e criativo para os seus três filhos, com idades entre 17 e 10 anos. Os pais queriam passar mais tempo com a família reunida já que por causa do horário de trabalho e às aulas, os momentos juntos se tornaram cada vez mais raros. Foi então que eles souberam de um passeio trem em uma cidade vizinha e avisaram aos filhos, que se recusaram a ir.



"Nossa filha de 17 anos se recusou a ir e nosso filho de 10 anos teve uma birra listando todas as razões pelas quais era injusto fazer com que ele fosse", contou. "Nosso filho de 13 anos foi o único que concordou, mas com relutância. No final, dissemos às crianças se elas não fossem, nós pegaríamos o modem e eles disseram que 'tudo bem'", completou.

"Chris e eu decidimos que, em vez de levar três crianças desagradáveis para passear, deixamos aqueles que não queriam ir em casa e levamos o membro da família que mais trabalha para um merecido dia de folga... nosso modem", brincou.

Cassie contou ao Today Parents que seus filhos passam muito tempo na internet e que isso tem se tornado uma preocupação para o casal. Foi então que eles decidiram pegar o modem e levar para o passeio no lugar dos filhos. Foram à praia, ao restaurante e registraram todos esses momentos pelo caminho.

"Quando chegamos em casa, nossos filhos estavam tão entediados que a mais velha limpou o quarto e passou um tempo com seu irmão mais novo. Quando mostrei as fotos, meu filho de 10 anos disse que não era justo, que amávamos mais o modem do que ele e foi pro seu dele", contou.

A mãe compartilhou as fotos nas redes sociais no último domingo (12), e a publicação se tornou viral. Foram mais de 55 mil compartilhamentos em dois dias. Agora, ela contou que seus filhos até acharam graça da história. "Eles finalmente vêem o lado engraçado. E estou absolutamente deslumbrada com o número de vezes que foi compartilhado e com a quantidade de pessoas que disseram que isso fez diferença no seu dia", finalizou.