Mulher é picada por cobra ao se sentar em vaso sanitário na Tailândia

Uma mulher acabou picada por uma cobra ao se se sentar em vaso sanitário no banheiro da casa em que mora na Tailândia . As presas da serpente ficaram cravadas numa das coxas de Anna, que sangrava muito. Os gritos foram ouvidos por Chunya Sittiwichai. A adolescente entrou no banheiro e, apesar da cena assustadora, conseguiu agir e salvar a mãe.

A mãe Chunya conseguiu arrancar a serpente da perna e a filha, com a ajuda de um irmão, golpeou seriamente o réptil com marteladas, conforme registrou no Facebook.

"Minha mãe estava quase perdendo a consciência enquanto a cobra continuavam picando", disse a jovem, em reportagem do "Daily Mirror". "Ela foi tão corajosa, eu teria desmaiado", acrescentou.

A vítima foi levada a um hospital próximo, onde se recuperou totalmente do ataque. A cobra, bastante ferida, ficou presa no banheiro até a chegada de especialistas, para a sua remoção.

"Como uma cobra desse tamanho foi parar na privada? A gente mora na cidade, não no meio do mato. Pelo menos aprendi a olhar bem antes de me sentar num vaso", completou a tailandesa.