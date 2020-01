Suspeito de estuprar e matar menina de 6 anos é queimado vivo

Os moradores que se juntaram para 'fazer justiça' | Foto: Divulgação

Um homem apontado como responsável por estuprar e matar uma menina de 6 anos, no México, foi queimado vivo por uma multidão furiosa. Vídeos que mostram o momento do ataque foram publicados nas redes sociais e têm dado o que falar. As informações são do The Sun.

Segundo a publicação, o ato de vingança ocorreu na cidade de Cacahoatan, mas não há informações a respeito da data em que foi registrado. Nas imagens, é possível ver que o homem foi agredido por um grupo de pessoas com chutes e socos. Em determinado momento, ele tem as mãos amarradas. Por fim, é queimado vivo com o corpo coberto de gasolina.

Os vídeos ainda mostram o suspeito agonizando aos gritos enquanto a multidão o assiste morrer. A publicação explica que uma tia da menina supostamente estuprada e morta por ele tentou levá-lo às autoridades antes da reação, mas foi impedida pelos populares. A polícia local chegou ao endereço momentos depois, mas o homem já estava morto. Agora, uma investigação busca apontar os principais envolvidos na vingança.

Os vídeos foram retirados da internet*