Jovem é resgatado com pênis preso em cano de aço na Espanha

Um rapaz que não teve o nome identificado ficou desesperado ao ver seu órgão genital começar a ficar “preto” depois que ele estava 5 dias com um cano comprimindo o sangue da região. Segundo a imprensa local, o rapaz só procurou um médico porque o órgão sexual começou a ficar preto.

Isso porque o homem disse ter ficado com “vergonha de ir ao hospital”. Segundo os médicos, ao tentar ter “relações sexuais com o objeto”, o pênis acabou inchando com o fluxo sanguíneo e não foi possível mais retirá-lo do local.

O rapaz disse que ainda tentou utilizar diversos tipos de lubrificantes, mas não conseguiu tirar o órgão sexual de lá. Ainda de acordo com os especialistas que trataram o rapaz, ele disse que já havia usado o cano duas vezes e que nada tinha acontecido.

“Quando vi o pênis dele, já estava muito inchado. Usamos 25 serras e gastamos mais de três horas na operação”, disse o médico Akachai Buapathum ao jornal Daily Star.