OMS em alerta: vírus desconhecido mata duas pessoas na China

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está em alerta após a descoberta de um novo vírus, na China. Duas pessoas morreram e pelo menos cinquenta estão internadas com problemas respiratórios, cinco delas em estado grave.



Pesquisadores do Reino Unido, no entanto, estimam que cerca de mil e setecentas pessoas já podem ter sido infectadas pela doença, sobre a qual ainda não se sabe a origem ou as formas de transmissão.

Segundo as autoridades chinesas, grande parte dos doentes trabalhava em um mercado de frutos do mar, na cidade Wuhan, que tem onze milhões de habitantes. O mercado foi fechado e os casos estão sendo investigados.

Duas pessoas na Tailândia e uma no Japão também apresentaram os mesmos sintomas da doença. Esses pacientes também estiveram em Wuhan recentemente.

De acordo com a OMS, trata-se de uma nova variação do coronavírus, um tipo de organismo que pode causar desde um resfriado até quadros mais sérios, e que estaria relacionado à pneumonia e à síndrome respiratória aguda grave - que, há oito anos, matou setecentas pessoas na China.

Nos Estados Unidos, os aeroportos de Nova York, San Francisco e Los Angeles aumentaram o controle para detectar passageiros vindos de Wuhan e que possam apresentar sintomas do vírus.

Desde o surto de ebola, em 2014, o CDC, Centro de Controle de Doenças, não fazia uma triagem de rotina nos aeroportos. Os passageiros serão questionados sobre itinerários e passarão por exames médicos. Segundo o CDC, o risco para os norte-americanos é considerado baixo, mas a intenção é prevenir que o vírus entre no país.

Hong Kong e Cingapura também começaram a fazer triagem nos aeroportos. Já no Brasil, o Ministério da Saúde enviou um comunicado a portos e aeroportos para que viajantes sejam orientados.

Entre as medidas mais importantes para prevenção estão lavar as mãos constantemente, evitar locais com aglomerado de pessoas e ficar atento a sintomas como febre, dores no corpo e problemas respiratórios.