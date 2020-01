Torcedor é flagrado em possível traição no estádio e vídeo viraliza

O sábado (18), à noite foi especial para o torcedor do Barcelona de Guayaquil. Em mais uma edição da ‘Noche Amarilla’, o hincha pôde ver a equipe que irá representar o time ao longo da temporada em duelo contra o Delfín.

Apesar de todo o clima festivo, teve gente que não se deu tão bem dentro do estádio Monumental. Em um vídeo que viralizou nas redes, um casal foi pego no flagrante aos beijos, mas ao que tudo indica, algum dos dois torcedores não estavam com seus companheiros oficiais.

Ao perceber que estava no telão do estádio, a mulher cutuca o torcedor e ele para de beijá-la. Na sequência, ele para de abraçar e solta um palavrão.

Veja o vídeo: