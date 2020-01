Peixe-agulha perfura pescoço e parte do crânio de adolescente

O estado de saúde do jovem é relativamente estável | Foto: Divulgação

No último sábado (18), um idonésio de 16 anos teve o pescoço e parte do crânio perfurados por um peixe-agulha. Muhammad Idul pescava com os pais, na província de South Sulawesi quando o animal saltou para fora da água e o atingiu.

De acordo com o "Daily Mail", ele foi levado às pressas para o hospital. As imagens surpreendentes, divulgadas nas redes sociais, mostram como o peixe atravessou o pescoço do adolescente.

Dois dias após ser atingido pelo peixe, o jovem passou por uma arriscada cirurgia, que durou duas horas e mobilizou dois anestesistas e três cirurgiões. Os médicos temiam pelos vasos da região.

Segundo o hospital, o estado de saúde do jovem é relativamente estável. Ele ainda apresenta quadro de febre e segue internado para evitar o risco de infecção.