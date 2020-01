Vídeo: mulher cai de nono andar, levanta e sai andando normalmente

As imagens são impressionantes | Foto: Divulgação

Um vídeo impressionante tomou conta da internet. Na quarta-feira (23), uma mulher, de 27 anos, caiu do nono andar de um prédio na Rússia e sobreviveu . Nas imagens, ela levanta logo após a queda e segue andando normalmente, como se nada tivesse acontecido.



De acordo com moradores da região, logo após sair andando, a mulher pediu aos vizinhos que chamasse uma ambulância. Desde então, ela se encontra em um hospital da região. Os médicos disseram que ela sofreu fraturas internas, mas ficaram surpresos por ela não ter quebrado nada durante a queda.

A polícia está investigando a causa da queda. Segundo a jovem, ela estava sozinha no apartamento no momento do acidente. Ela acredita que a neve ajudou a amortecer o tombo.

Veja o vídeo: