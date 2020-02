Homem estupra e transmite DST para filhas de ex-namorada

Nesta quinta-feira (30), a corte do tribunal de Justiça da cidade de Minnesota, nos Estados Unidos , considerou um homem culpado por estuprar e transmitir uma doença sexualmente transmissível (DST) para duas irmãs gêmeas de apenas quatro anos, filha de uma ex-namorada.



Segundo informações da Fox News, o homem, identificado como Arturo Macarro Gutierrez, de 36 anos, está preso desde outubro de 2018, quando foi denunciado por familiares das meninas após uma delas relatar à avó que o 'papai' as havia machucado.

Levadas a um hospital da região, as gêmeas fizeram testes e ficou constatado que ambas haviam contraído gonorreia. A confirmação da autoria dos estupros se deu quando as autoridades conseguiram prender Arturo e constataram que ele também tinha a doença.

"Casos que envolvem abusos sexuais contra crianças são mais complicados de serem resolvidos porque as vítimas não possuem o conhecimento sobre o que está acontecendo com elas e não sabem reconhecer que o abuso é errado, além de serem mais suscetíveis as intimidações e manipulações", afirmou o promotor da cidade, John Choi.

Ainda de acordo com a publicação, Arturo foi considerado culpado das quatro acusações de má conduta sexual e estupro de vulnerável. Apesar da condenação, a sentença só deve ser divulgada pela corte em abril.