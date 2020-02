Coronavírus: Tailândia revela que curou paciente com remédio da Aids

O Ministério da Tailândia informou nesta segunda-feira (3), que médicos do país conseguiram curar um paciente com coronavírus . De acordo com a CNN, o tratamento utilizado foi uma combinação de medicamentos utilizados contra a gripe e o vírus HIV.



O médico Kriangsak Atipornwanich, do Hospital Rajavithi, na capital tailandesa, curou um paciente chinês de 71 anos. Ele afirmou que o homem havia sido tratado apenas com remédios contra o HIV.

Ele disse ainda que o paciente melhorou em 48 horas. Segundo a CNN, os resultados dos testes diagnosticaram que ele passou de positivo para negativo.

Na China, os hospitais estão utilizando o mesmo tratamento contra o coronavírus, mas ainda não informaram se houve resultado positivo.