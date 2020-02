Crocodilo usa ‘colar’ e governo dá recompensa a quem remover pneu

Manaus - Autoridades da província de Sulawesi, localizada na Indonésia, estão oferecendo recompensa em dinheiro, a qualquer cidadão que conseguir remover um pneu preso a um crocodilo que tem como habitat o Rio Palu.

Antara, agência oficial do País indonésio, afirma que o animal possui cerca de quatro metros de comprimento e está com o pneu preso ao corpo desde 2016. Algumas tentativas de retirada do pneu do corpo do animal, vítima da poluição do meio ambiente; foram feitas nos últimos anos, todas sem sucesso.

Em 2018, Muhammad Panji, ambientalista conhecido como o "encantador de animais", foi até a margem do rio para tentar salvar o animal, mas também fracassou na “missão”.

As autoridades tentam a todo custo, atrair o réptil selvagem, usando até mesmo carne fresca, mas o crocodilo não se mostra interessado. Agência de Conservação da Natureza de Sulawesi não informou o valor da recompensa.

Veja vídeo