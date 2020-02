Norte-americano é 1º estrangeiro a morrer na China por coronavírus

Nas últimas 24 horas, foram registradas 86 mortes e 3.399 novos casos | Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

Manaus - A embaixada dos Estados Unidos (EUA) anunciou neste sábado (8), que um norte-americano morreu devido ao novo coronavírus, em Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto. Esta é a primeira morte confirmada de um estrangeiro na China.

"Podemos confirmar que um cidadão norte-americano, de 60 anos, declarado portador do coronavírus, morreu num hospital de Wuhan no dia 6 de fevereiro", disse um porta-voz da embaixada dos EUA em Pequim.

A China elevou para 722 mortos e mais de 34 mil infectados os números de vítimas do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV), detectado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 86 mortes e 3.399 novos casos. A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora do país foi um cidadão chinês nas Filipinas. Além do território continental da China e das regiões de Macau e Hong Kong, há outros casos de infecção confirmados em mais de 20 países.

Na Europa, o número de casos confirmados chegou a 31, na última quinta-feira (6), com novas infecções detectadas no Reino Unido, na Alemanha e Itália. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro, situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que indica a adoção de medidas de prevenção e coordenação em escala mundial.

*Emissora pública de televisão de Portugal