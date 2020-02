Procurado pela polícia não gosta de foto divulgada e sugere outra

Um homem procurado no Reino Unido ficou insatisfeito com a foto dele publicada pela polícia e sugeriu que os policiais trocassem seu retrato por um em que ele acreditava estar com melhor aparência.

Stephen Murphy, de 33 anos, é procurado pela polícia de Lincolnshire, porque deveria ter aparecido no tribunal em 9 de julho para responder a acusações.

Na quarta-feira (24), a polícia publicou uma foto dele nas redes sociais, pedindo para que a comunidade o denunciasse caso soubesse de seu paradeiro.

Murphy, que diz ser ex-modelo, viu sua foto em um post de um jornal local, o "Lincolnshire Reporter" e mandou à publicação como sugestão uma outra foto sua, em que afirma estar mais bonito, mais fácil de ser identificado e desafiando a polícia a encontrá-lo.