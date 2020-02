Empresário queima US$ 1 milhão para não pagar ex-mulher

O canadense Bruce McConville, de 55 anos , alegou que queimou 1 milhão de dólares, cerca de 3,23 milhões de reais. O motivo? Ele não queria entregar o dinheiro para a ex-mulher. A revelação foi feita em depoimento, que aconteceu no dia 28 de janeiro, durante audiência na Justiça. As informações são do G1.

O empresário chegou a ser condenado a 30 dias na prisão, porque o juiz não acreditou na justificativa e disse que a pena serviria para Bruce pensar no que dizer à Justiça.

Bruce disse que sacou 1 milhão de dólares canadenses em 25 retiradas e que ele tinha os recibos, mas não o dinheiro. Quando questionado onde estavam as notas, ele disse: "Eu destruí". Sem entender, o juiz pediu mais uma explicação e foi quando ele acrescentou: "Eu queimei".

De acordo com o jornal "Ottawa Citizen", o empresário já havia escondido dados sobre a sua finança. A Justiça não consegue calcular quanto ele deve pagar de pensão para ex-esposa e filha.