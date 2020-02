Modelo brasileira morre ao cair de sacada de prédio no México

A modelo brasileira Vanessa Vargas Ribeiro morreu ao cair de sacada de prédio na Cidade do México, capital do país da América do Norte. O ocorrido aconteceu na madrugada de sábado (1). A família diz que Vanessa teria sido assassinada.

Familiares afirmam que a modelo morava no México desde 2014 e, neste período, mantinha um relacionamento com o empresário Eugênio Kuri. Ambos saíram para jantar na sexta-feira passada (31) e depois, por volta das 5h da madrugada de sábado (1), vizinhos de Kuri afirmam ter escutado forte discussão no apartamento do empresário. Eles moravam em casas separadas. Mais tarde, o corpo de Vanessa despencou desta mesma residência.

A família busca um auxílio do Governo Federal para trazer o corpo para a cidade de Camaquã, local onde os familiares moram no Rio Grande do Sul, já que esse translado custa aproximadamente US$ 10 mil, mais de R$ 40 mil.

Segundo informações da polícia mexicana, o caso pode ser enquadrado em feminicídio, já que, como o corpo foi encontrado a 6 metros do prédio, a suspeita é de que Vanessa teria sido empurrada. A modelo possuía 33 anos.

