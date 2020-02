Vídeo! Surfista se deparada com tubarão-martelo; veja o que acontece

Tubarão surpreende surfista | Autor: Divulgação

Um surfista que estava na costa de Rodanthe, no estado norte-americano da Carolina do Norte, viveu momentos de tensão ao se deparar com um tubarão-martelo enquanto estava dentro do mar .

O registro do encontro entre o homem e o tubarão foi filmado por Logan Marshall, que acompanhava o surfista da praia. No vídeo , é possível ver o desespero de Logan ao perceber a presença do predador que, segundo o tablóide Daily Star, tinha entre 2,5 e 3 metros.

Apesar do susto, o surfista conseguiu sair de perto do tubarão sem se ferir. Além de ser famoso pelo formato único de sua cabeça, o tubarão-martelo também é conhecido por se alimentar de outras espécies de tubarões.