Veja o vídeo! Tigre persegue turista em ônibus de safári na Índia

Um grupo de safári foi perseguido por um tigre em Raipur , capital do estado de Chhattisgarh, no centro da Índia. Imagens registradas por m dos turistas mostram o felino agarrado a um pano que estava amarrado na parte de trás do ônibus de passeio.



O tigre olha de forma ameaçadora para a câmera enquanto uma pessoa que está a bordo do automóvel pede para que o motorista acelere. Para o desespero dos turistas, o animal se pendura na parte traseira após correr atrás do ônibus. Momentos depois de seguir o veículo, o animal solta o tecido.

Segundo o Jam Press, o Departamento Florestal de Chhattisgarh, responsável pela organização e supervisão de excursões no local, fez uma declaração informando que o vídeo foi filmado no dia 14 de fevereiro.

"Guias e motoristas são treinados para garantir a segurança dos animais e visitantes do safári ", disse o diretor de safari M. Mercy Bella. "No entanto, os dois membros da equipe em questão ignoraram o protocolo. Ao invés de acelerar o veículo, eles deveriam ter esperado e deixado a situação normalizar".

Os funcionários foram demitidos por desvio de conduta.

Veja o vídeo: