Itália decreta 'toque de recolher' por coronavírus

O governo da Itália publicou na noite deste sábado (22) um decreto com medidas para conter o avanço do novo coronavírus, que já matou duas pessoas no país. Segundo a agência de notícias Reuters, já são mais de 100 casos confirmados da doença. As informações são do G1.

A legislação de emergência restringe a circulação nas cidades afetadas pelo vírus, proíbe a entrada e saída de pessoas dessas regiões e paralisa atividades comerciais e escolares.

De acordo com a imprensa local, 11 cidades são afetadas pelo decreto, com uma população que envolve mais de 50 mil pessoas. Milão suspendeu as aulas e Veneza cancelou os dois últimos dias do famoso Carnaval da cidade. Os dois municípios ainda não estão nas áreas de risco.