Menina de 8 anos morre após ser estuprada por 16 homens

Uma criança de oito anos morreu após ser supostamente estuprada por 16 homens. Entre os suspeitos, estão parentes da menina, que abusavam sexualmente da mesma há cerca de três anos . A vítima morreu no hospital. O crime ocorreu em Chennai, capital do estado indiano de Tamil Nadu.



Segundo informações da mídia local, a menina foi levada para a unidade de saúde após reclamar de fortes dores no estômago. A criança desmaiou no banheiro, onde ficou trancada. Os pais arrombaram a porta do compartimento para retirá-la do local.

O caso dos abusos sexuais foi descoberto no ano passado. Porém, a criança era estuprada desde 2017. De acordo com a mãe da menina, cerca de 16 homens, incluindo parentes, participaram dos abusos. A irmã da menina, de 10 anos, também teria sido vítima dos estupradores.

Os pais da criança buscaram ajuda após perceberem mudanças no comportamento das meninas. As duas apresentavam sono perturbado, medo aleatório, arrepios repentinos e não permitiam que as pessoas tocassem nelas.