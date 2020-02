Vídeo: jogadora desloca o joelho e recoloca com tapas e socos

As imagens são fortes e vêm da liga de futebol feminino da Escócia . Após uma dividida, a jogadora Jane O`Toole, do St. Mirren`S Women, levou a pior e caiu no campo com a rótula do joelho deslocada. A reação da atleta chamou a atenção e o vídeo se tornou viral na internet pelo mundo.

Caída e com muita dor, ela não se abalou, deu alguns tapas e socos no próprio joelho para o colocar `de volta` no lugar. Além da atitude intempestiva, Jane continuou em campo até o final da partida.

Nas redes sociais, o clube escocês elogiou a bravura da capitã: "Você não consegue derrubar uma grande mulher. Ela levantou e jogou os 90 minutos".

Veja o vídeo: