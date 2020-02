Papa Francisco passa mal e cancela compromisso em Roma

Nesta quinta-feira (27), o Papa Francisco não saiu do Vaticano para realizar uma missa com o clero de Roma na basílica de São João de Latrão. O motivo, de acordo com a Santa Sé, seria uma "leve indisposição", que o levou a ficar próximo da residência Santa Marta, onde vive. Apesar de ter dificuldades para caminhar, o Santo Padre raramente cancela um evento de sua agenda. Os fiéis demonstraram preocupação por conta da epidemia na região, mas não há relação com a doença, segundo o Vaticano.

O pontífice de 83 anos já parecia estar resfriado na última quarta-feira (26), quando apresentou tosse e espirros. Em uma tradicional audiência, o Papa Francisco manifestou solidariedade aos doentes com coronavírus em todo o mundo e cumprimentou diversos fiéis com apertos de mão e beijos.

Ainda na quarta-feira (26), o pontífice participou da tradicional procissão da Quarta-feira de Cinzas na basílica de Santa Sabina e cumpriu o rito da cruz de cinzas. O gesto marca o início da Quaresma, tempo de conversão para os católicos.