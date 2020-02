Estação de trem em Paris é esvaziada após incêndio

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta sexta-feira (28) os arredores da Gare de Lyon, uma das principais estações de trens de Paris, capital da França. O terminal precisou ser esvaziado por causa do fogo.

De acordo com a Polícia, os bombeiros parisienses conseguiram controlar o fogo por volta das 18h30 (horário local, 14h30 em Brasília). Porém, as autoridades ainda pedem que as pessoas evitem os arredores da estação.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informação sobre as causas do incêndio. Também não se sabe se houve mortos ou feridos.

*Com informações do G1