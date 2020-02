Cachorro com coronavírus: animal é 1° a apresentar teste positivo

Um cachorro da raça Lulu da Pomerânia foi diagnosticado com um "baixo nível" de coronavírus, de acordo com o governo de Hong Kong. As informações são da revista americana Time.

A imprensa local conta que a chinesa Yvonne Chow Hau Yee, que está com a doença, levou o animal de estimação para uma avaliação em uma clínica veterinária onde a suspeita foi confirmada.

O jornal "Daily Mail" afirma que o cachorro não apresentou "sintomas relevantes", mas que, mesmo assim, deverá ficar durante 14 dias em um centro de vigilância veterinária.

As autoridades realizarão mais testes para confirmar se o cão realmente foi infectado com a doença ou se o resultado positivo aconteceu por causa da contaminação no ambiente.

"Não temos evidências de que animais de estimação possam ser infectados com o vírus COVID-19 ou que possam infectar humanos", disse o comunicado oficial.

O cão seria o primeiro caso de um animal de estimação com o vírus. O surto global já infectou mais de 82 mil pessoas e matou mais de 2.800.

O governo de Hong Kong recomendou fortemente que animais de estimação de pacientes com a confirmação do vírus também sejam colocados em quarentena.