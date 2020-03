Estados Unidos confirmam primeira morte pelo novo coronavírus no país

Trump ainda disse que o governo está tomando medidas agressivas para restringir o alastramento do coronavírus | Foto: Divulgação





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em entrevista coletiva no sábado (29) a primeira morte no país de uma mulher no Estado de Washington, que não havia viajado para a área de risco.

Trump ainda disse que o governo está tomando medidas agressivas para restringir o alastramento do coronavírus e acelerar o desenvolvimento de uma vacina. O vice, Mike Pence, foi apontado como o responsável para liderar a força-tarefa contra a covid 19.

Já na França, o governo proibiu qualquer evento com mais de cinco mil pessoas no país. Foram afetadas a meia-maratona de Paris, um congresso de investidores em Cannes e um tardio carnaval. Até o hábito de cumprimentar as pessoas com beijinhos no rosto deve mudar.

A Itália já possui mais de mil doentes e, até o momento, conta com 29 mortos. Partidas de futebol, que antes seriam disputadas com estádios vazios, foram adiadas pela liga italiana.

Vídeo:

| Autor: SBT Notícias