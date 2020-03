Efeito coronavírus acelera pedido de falência de companhia aérea

Flybe, maior companhia aérea regional independente entrou com pedido de falência | Foto: Creative comons

Londres - O surto do novo coronavírus fez hoje sua primeira vítima no setor aéreo: a companhia aérea regional Flybe, do Reino Unido, que entrou com pedido de falência.

O processo de colapso da empresa, conforme noticiado em jornais da Europa, se acelerou com a forte queda da demanda por viagens em função da disseminação da covid-19.

Desde janeiro, a companhia apresentava dificuldades, mas o governo do Reino Unido afastou a possibilidade de qualquer intervenção pública direta na empresa para tentar salvá-la e disse que aprovria um possível financiamento e revisão de impostos locais. Não deu tempo. As empresas passaram a sofrer com falta de passageiros "medrosos" devido ao surto de coronavírus que apavora o mundo.

O fechamento da empresa causa um problema para o governo britânico. "Todos os voos foram suspensos e os negócios no Reino Unido deixaram de operar imediatamente", comunicou a operadora.

A empresa é a maior companhia aérea regional independente da Europa.