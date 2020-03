Argentina registra primeira morte por coronavírus na América Latina

A Itália ligou o sinal de alerta após registrar mais de 36 mortes somente no sábado (7), em decorrência do Covid-19, o novo coronavírus, o que fez o país entrar em quarentena em diversas regiões. A área mais afetada foi a Lombardia, que inclui cidades como Milão e Veneza, restringindo o deslocamento de cerca de 16 milhões de pessoas.



Com o boom de óbitos nas últimas 24 horas, diversas medidas foram tomadas pelo governo, como a suspensão de aulas e eventos com grande contingente, além do fechamento de cinemas, teatros e museus. Até o momento, das 20 regiões com casos confirmados, oito delas registraram mortes.

O surto provocado pelo Covid-19 colocou a Itália como o país mais afetado da Europa. Na sexta-feira (6), o Vaticano confirmou o primeiro caso da doença em seus limites, mas não informou o nome do paciente. A Santa Sé, no entanto, afirmou que o Papa Francisco está bem, afastando qualquer rumor a respeito, já que o pontífice está há mais de uma semana sem sair da residência oficial e havia cancelado diversos compromissos.

Primeira morte na América Latina e na Alemanha

A primeira vítima fatal do Covid-19 registrada na América Latina é um senhor de 64 anos, morador de Buenos Aires, na Argentina. Ele faleceu no sábado, depois de uma viagem à Europa, no final de fevereiro. Desde então, passou a apresentar febre, tosse e dor de garganta, até dar entrada no hospital com sintomas de pneumonia.

Assim como na Itália, houve uma aceleração considerável no número de casos do novo coronavírus: sete na capital, uma na província de Buenos Aires e outro em Córdoba, na região central.

Na Alemanha, o primeiro óbito registrado foi de um senhor de 60 anos que voltou recentemente de uma viagem ao Egito.