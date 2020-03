Trump suspende viagens da Europa para os EUA para conter coronavírus

A única exceção será o Reino Unido | Foto: REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em pronunciamento na noite de hoje (11), disse que os EUA vão suspender todas as viagens da Europa para os Estados Unidos durante 30 dias como forma de “ proteger os americanos” do coronavírus , que Trump classificou como uma pandemia global.

A suspensão passará a valer a partir de sexta-feira (13) à meia-noite, mas não terá validade para o Reino Unido, que continuará tendo voos para os Estados Unidos. As restrições também não tem validade para quem tem residência permanente em território norte-americano.

“Estamos respondendo com grande rapidez e profissionalismo [à ameaça do coronavírus]”, disse Trump.

Segundo Trump, ele tomou a decisão após consultar autoridades na área de saúde. Ele disse que essas medidas, “fortes, mas necessária” foi tomada para proteger a “saúde e bem-estar de todos os americanos”.

O presidente dos EUA considerou que essa medida vão reduzir a ameaça que o coronavírus representa aos norte-americanos de “forma significativa”.

Trump comparou a decisão de suspender os voos da Europa à restrição que os Estados Unidos fez de voos vindos da China e do Irã quando a crise do coronavírus começou. Ele criticou a forma como a Europa agiu e disse que o continente deveria ter tomado medidas similares e, com isso, evitado o crescimento do coronavírus no mundo.

Durante o pronunciamento, de mais de 9 minutos, Trump também disse que a crise do coronavírus não é financeira e disse que vai tomar ações de emergência para ajudar os norte-americanos que estejam com o vírus, estejam em quarentena ou precisem ficar afastados para cuidar de pessoas infectadas.

O presidente também pediu que o Congresso norte-americano aprove reduções fiscais com o intuito de ajudar a combater eventuais perdas econômicas que tenham sido causadas pelo vírus.