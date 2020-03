Parques da Disney serão fechados após avanço do coronavírus

| Foto: Divulgação

Em nota, a Disney anunciou que fechará a Disneyland Park e a Disney California Adventure a partir do próximo sábado (14) em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os parques estão localizados em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos.

."Apesar de não terem sido reportados casos de COVID-19 no Disneyland Resort, após revisar cuidadosamente as diretrizes do governador da Califórnia e considerar o melhor interesse de nossos visitantes e funcionários, nós estamos prosseguindo com o fechamento da Disneyland park e Disney California Adventure, começando na manhã de 14 de março até o fim do mês", afirma a empresa, em nota.

"Os hotéis do Disneyland Resort permanecerão abertos até segunda-feira, 16 de março, para dar aos hóspedes tempo para fazer ajustes de viagem; Downtown Disney continuará aberta", conclui a Disney.

A empresa afirma que continuará pagando seus funcionários neste período e que irá trabalhar com os hóspedes que queiram trocar a data de suas visitas ou pedir reembolso, mas pede paciência para que todos os pedidos sejam atendidos, já que é esperado um grande volume de chamadas nos próximos dias.

Na noite desta quinta-feira (12), a empresa emitiu um comunicado informando que também fechará os parques do Walt Disney World, localizados na Flórida, a partir do dia 15 de março.