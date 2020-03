Donald Trump faz teste para saber se está com coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou que ele fez teste para coronavírus na noite de sexta-feira (13). Em entrevista coletiva, ele disse nesse sábado (14), que não obteve o resultado e que, normalmente, sai em um ou dois dias. As informações são do "G1."

Na quinta, Trump disse que não estava preocupado por causa do caso de contaminação do secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, que estava na comitiva brasileira que se encontrou com ele no fim de semana. Depois de Wajngarten, confirnaram-se ainda os diagnósticos de Covid-19 do embaixador Nestor Forster e do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que estavam no mesmo grupo com Bolsonaro.

Na sexta, Trump ponderou, dizendo que poderia fazer o teste após ter estado em contato com muitas pessoas que foram diagnosticadas com o vírus. Posteriormente, o médico da Casa Branca afirmou que ele não precisaria se submeter ao exame porque não tinha sintomas.

Neste sábado, passou a vigorar nos Estados Unidos a suspensão de voos vindos da Europa. A decisão afeta cidadãos estrangeiros que estiveram em qualquer um dos países pertencentes à zona de Shengen nos 14 dias anteriores à viagem ao território americano.