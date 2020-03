Com fronteiras fechadas, brasileiros não conseguem sair do Peru

Após registrar 28 novos casos em apenas um dia, no domingo (15), o Peru determinou quarentena obrigatório e fechou suas fronteiras até o dia 30 de março em um esforço para diminuir o número de contaminações pelo novo coronavírus no país.

As medidas pegaram turistas de surpresa e há relatos de brasileiros presos no país, impossibilitados de retornar para o Brasil após as fronteiras terrestres, aéres e marítimas serem fechadas no dia 15 de março. A Latam Peru anunciou o cancelamento de seus voos de saída e ingresso no país um dia após a declaração de estado de emergência.

Em nota, a Embaixada do Brasil em Lima informou que "está acompanhando a delicada situação dos turistas brasileiros que estão tentando retornar ao Brasil após a decretação do estado de emergência por parte do Governo peruano em decorrência do COVID-19." e que está em contato com as autoridades peruanas a fim de obter autorização para o retorno imediato dos brasileiros.

O Peru tem 86 casos confirmados da Covid-19.