Coronavírus: estudantes no Japão realizam formatura virtual

Diante da pandemia de coronavírus pelo mundo , as escolas do Japão tiveram que cancelar as cerimônias de formatura dos jovens alunos. Mesmo chateados, alguns alunos encontraram uma forma inovadora de celebrar o fim do ano letivo: Realizando o evento dentro de Minecraft..

Estes pequenos alunos do primário recriaram o auditório da escola dentro do game e se reuniram remotamente. Um servidor do game foi reservado somente para o evento e os pais dos jovens não acreditaram.

O pai de um deles filmou a reação do garoto ao ver seus amigos na formatura virtual. Vale lembrar que o ano letivo no Japão termina em março e começa em abril.

Veja o vídeo: