Uefa adia finas da Liga dos Campeões e da Liga Europa

A decisão foi tomada por conta da grave pandemia do novo coronavírus na Europa | Foto: Susana Vera/Reuters

Através de um comunicado divulgado em sua página oficial, a Uefa (principal entidade de clubes da Europa) confirmou, na tarde desta segunda (23), o adiamento das finais das Ligas dos Campeões masculina e feminina e da Liga Europa.

A decisão foi tomada por conta da grave pandemia do novo coronavírus na Europa. No documento, a Uefa ressaltou que nenhuma decisão sobre possíveis datas foi tomada ainda, mas que um grupo criado na semana passada em conjunto com outras organizações (ligas europeias, FIFPro Europa e Associação dos Clubes Europeus) está analisando as opções viáveis.

Há a possibilidade de os quatro semifinalistas decidirem os duelos em jogo único, assim como a final. A sede seria em Istambul (Turquia), palco pré-determinado para a decisão deste ano. O mesmo aconteceria na Liga Europa, porém em Gdansk (Polônia). Originalmente, a final da Liga dos Campeões aconteceria no dia 30 de maio, em Istambul (Turquia). A decisão da Liga dos Campeões feminina seria em 24 de maio, em Viena (Áustria). E a Liga Europa seria decidida em 27 de maio, em Gdansk (Polônia).

