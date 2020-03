Influenciador contrai coronavírus 5 dias após lamber vaso sanitário

O jovem publicou um vídeo onde aparece lambendo a tampa de uma privada em um avião | Foto: Divulgação





Um influenciador testou positivo para o novo coronavírus Covid-19 nesta quarta-feira (25), cinco dias depois de lamber um vaso sanitário de um banheiro público nos Estados Unidos.

Conhecido como Larz, o rapaz publicou o vídeo no seu perfil no Tik Tok e revelou no Twitter estar com a doença. Ele foi banido de ambas as redes sociais.

"Meu teste para coronavírus deu positivo", disse ele no microblog. Ele também havia feito um vídeo onde aparecia lambendo um pote de sorvete em um mercado.

De acordo com Larz, a brincadeira fazia parte do "coronavirus challenge", onde pessoas se arriscam lambendo privadas e outros objetos. A primeira a popularizar o desafio extremamente perigoso foi a influenciadora Ava Louise.

O jovem publicou um vídeo onde aparece lambendo a tampa de uma privada em um avião. A publicação foi vista por mais de 2 milhões de pessoas e gerou forte polêmica.

No mundo inteiro, as autoridades da saúde têm realizado fortes campanhas para coscientizar a população sobre a necessidade de manter bons hábitos de higiene na tentativa de combater a pandemia do coronavírus.