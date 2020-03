Mortes por coronavírus na Espanha ultrapassam 4 mil

O número total de casos de coronavírus subiu de 47.610 para 56.188 | Foto: Sergio Perez/Reuters/Direitos reservados

A Espanha registrou 655 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número menor do que as 700 dessa quarta-feira (25), informou nesta quinta-feira (26), o Ministério da Saúde. O total de mortes no país ultrapassou 4 mil.



O número total de casos de coronavírus subiu de 47.610 para 56.188 ontem. As mortes causadas pelo vírus subiram para 4.089, diante das 3.434 de quarta-feira (25), informou o ministério.

Novo Coronavírus

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até a última quarta-feira (25) , o total de infecções havia aumentado em 40.712 em relação ao dia anterior, atingindo 414.179 em 199 países e territórios.