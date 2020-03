Mortes pelo novo coronavírus no Irã chegam a 2.234, diz ministério

O Irã registrou mais 157 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), nas últimas 24 horas, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianush Jahanpur, à televisão estatal nesta quinta-feira (26), elevando o total de mortes a 2.234 na República Islâmica.

"O número de novos casos de infecção foi 2.389 nas últimas 24 horas", afirmou Jahanpur, pedindo que os cidadãos do Irã permaneçam em casa. O país já soma 29.406 casos confirmados da covid-19.

Novo Coronavírus

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China, e provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, apenas em 1965, o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas é infectada com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.