Papa Francisco convoca cristãos para oração mundial na sexta (27)

Vaticano - Papa Francisco convoca, mais uma vez, a união de cristãos para um momento de oração, com a concessão da bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo), na próxima sexta-feira (27).

A todos aqueles que se unirão espiritualmente a este momento de oração através da mídia será concedida a indulgência plenária de acordo com as condições estabelecidas no recente decreto da Penitenciária Apostólica,

O evento terá início a partir das 14h, no horário de Brasília (18h, no horário local). Será possível acompanhar a missa ao vivo através do site Vatican News e das redes sociais do portal.



Na ocasião, Francisco subirá no patamar da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para orar e pedir benção diante do cenário de pandemia do coronavírus. “Ouviremos a Palavra de Deus, elevaremos a nossa súplica, adoraremos o Santíssimo Sacramento, com o qual ao término darei a Bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo), à qual será unida a possibilidade de receber a Indulgência plenária”, declarou.

A hashtag #RezemosJuntos deverá ser usada para divulgar e unir ainda mais os cristãos no momento da oração.

É a segunda vez na semana que o Pontífice convoca fieis para uma oração mundial. Na última quarta-feira (25), Francisco pediu que todos os cristãos do mundo fizessem a oração do Pai-Nosso.

O Papa concede indulgência plenária para a oração de 27 de março

A Sala de Imprensa vaticana recorda em nota a possibilidade a todos aqueles que se unirão a Francisco em oração na próxima sexta-feira de obterem a indulgência plenária, conforme estabelecido pela recente disposição da Penitenciária Apostólica.

"A oração do Santo Padre - especifica o comunicado -, poderá ser seguida ao vivo através dos meios de comunicação e será concluída com a Bênção Eucarística que será concedida "Urbi et orbi" através dos meios de comunicação.