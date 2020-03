Garota de 16 anos, sem histórico de doenças, morre com Covid-19 na UE

Uma adolescente de 16 anos morreu após ter sido contaminada pelo coronavírus na região de Paris. A jovem é uma das 365 vítimas do vírus na França nas últimas 24 horas, anunciou nesta quinta-feira (26) o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.

A garota, que morava em Île de France, não tinha histórico de doenças. Ela é a segunda vítima fora do grupo de risco a morrer pela doença na União Europeia.

Até o momento, a França conta 29.155 pessoas contaminadas pelo vírus. Do total, 13 mil pessoas diagnosticadas estão hospitalizadas, 3,4 mil delas internadas em leitos de UTI.

Primeira morte

Uma mãe fez um post emocionada sobre a morte de sua filha de 21 anos, após a jovem ter contraído o COVID-19, no Reino Unido. De acordo com o The Sun, Diane Middleton afirmou que Chloe Middleton morreu sem ter nenhuma doença pré-existente.

No Facebook, a mãe fez um apelo às pessoas que não acreditam na gravidade da pandemia. "A todas as pessoas que acham que é apenas um vírus, pensem novamente", escreveu.