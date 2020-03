Papa Francisco abençoa povo com crucifixo da época da peste negra

A celebração foi pelo fim da pandemia do novo coronavírus | Foto: Reprodução Internet

Mundo - O papa Francisco concedeu a bênção extraordinária de "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo), normalmente concedida apenas, no natal e na páscoa. A celebração pelo fim da pandemia do novo coronavírus, aconteceu nesta sexta-feira (27), na Praça São Pedro às 18h (horário da Itália, 14h no horário de Brasília) com a exposição do crucifixo que foi usado em benção durante a peste negra.

"Deus onipotente e misericordioso, olha a nossa dolorosa situação. Conforta teus filhos e abre nossos corações à esperança, porque sentimos sua presença de Pai em nosso meio", orou, Francisco ao abrir a oração. O papa, também, concedeu indulgência plena, ou seja, o perdão dos pecados, aos fiéis.

Durante a oração, ele ressaltou que a emergência atual pode ser uma oportunidade para "redefinir o curso da vida", principalmente reaproximando às pessoas, já que todos estavam "muito preocupados com a sua imagem e não com os outros".

Crucifixo

A peça fica exposta na Igreja de São Marcelo no Corso e foi visitada pelo Pontífice em 15 de março. Naquele dia, o líder católico também fez uma oração especial pelo fim da pandemia, tendo em vista que o objeto, que inspira profunda veneração pelos fiéis de Roma, é tido pelos católicos como responsável pelo fim da "peste negra" na cidade, em 1519. Por conta disso, ganhou fama entre os romanos de pôr fim a grandes epidemias.

Durante a cerimônia, foi recitado o trecho do evangelho em que Jesus acalma o mar enquanto ele e seus discípulos estavam em um barco. O papa pediu para que os católicos, em momento de quaresma , mantenham o recolhimento espiritual, que rezem pelos infectados e pelo fim da pandemia.









Com informações dos sites IG e Terra