Estados Unidos já têm mais de 100 mil casos confirmados de Covid-19

Os Estados Unidos da América (EUA) contabilizaram, nesta sexta-feira (27), mais de 100 mil casos de Covid-19 . É o maior número do planeta. O estado de Nova York é o epicentro da doença.

Para lidar com a crise, o presidente Donald Trump acionou, nesta sexta, um mecanismo usado em tempos de guerra. Pelo ato de produção de Defesa, o governo pode obrigar as empresas a produzirem o que o estado quiser.

Esse mecanismo foi criado em 1950, logo depois da guerra da Coreia. A ideia agora é fazer a General Motors produzir respiradores. A GM e uma outra empresa especializada em respiradores já tinham negociado com o governo um acordo pra produzir 80 mil desses equipamentos. Mas o negócio foi cancelado, oficialmente, por causa do valor: US$ 1 bilhão.

No comunicado, o presidente disse que o vírus é urgente demais pra que as negociações se arrastem tanto, mas não disse quando a produção deve começar. A GM, por sua vez, disse que nunca se negou a fazer os ventiladores. Enquanto pressiona a montadora, Trump afirma que a demanda dos estados é alta demais.