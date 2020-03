Mortos por covid-19 no mundo passam de 36 mil

O novo coronavírus provocou pelo menos 36.674 mortes no mundo desde que apareceu em dezembro, até esta segunda-feira (30), com base em fontes oficiais. Desde o início da pandemia, foram contabilizados mais de 757.940 casos de contágio em 184 países ou territórios.

A cifra de casos diagnosticados positivos reflete, no entanto, apenas uma parte da totalidade de doentes, devido às políticas díspares dos países para registrar oficialmente os contágios. Alguns só o fazem com pessoas que precisam de hospitalização.

Entre estes casos de contágio, há pelo menos 148.700 pessoas que se curaram totalmente. Os países que registraram o maior número de óbitos nas últimas 24 horas foram Itália e Espanha, com 812 mortos cada, e os Estados Unidos, com 477.

Itália

A quantidade de mortos na Itália, que registrou o primeiro falecimento vinculado ao vírus no final de fevereiro, chega a 11.591. O país registrou, ainda, um total de 101.739 contágios. As autoridades italianas consideram que 14.620 pessoas se curaram.

Países mais afetados pelo coronavírus

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 7.340 mortos e 85.195 casos; a China continental, com 3.304 mortos e 81.470 casos; a França, com 3.024 mortos e 44.550 casos, e os Estados Unidos, com 2.828 mortos e 153.246 casos.

EUA

Os Estados unidos são o país que registra o maior número de contágios.

China

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia emergiu no fim de dezembro, tem um total de 81.470 pessoas contagiadas, das quais 3.304 morreram e 75.448 se curaram totalmente.

Desde o balanço anterior, no domingo, Angola anunciou as primeiras mortes vinculadas ao vírus.

Nesta segunda, às 16h de Brasília, e desde o começo da epidemia, a Europa somava 26.543 falecidos (413.832 contágios), Ásia, 3.837 (106.891), Estados Unidos e Canadá, 2.898 (160.532), Oriente Médio, 2.856 (51.377), América Latina e Caribe 357 (15.334), África, 163 (5.113) e Oceania 20 (4.865).