Papa diz que pensar na economia antes das pessoas seria um genocídio

Papa mostrou preocupação com a pandemia do novo coronavírus | Foto: Divulgação

Em carta enviada ao presidente da Comissão Pan-Americana de Juízes para os Direitos Sociais, Roberto Andrés Gallardo, o Papa Francisco, falou sobre a preocupação com o novo coronavírus.

O pontífice elogiou os governos que estão pensando no povo antes da economia e destacou as pessoas que arriscam suas vidas para combater a doença. "Estamos todos preocupados com o crescimento, em progressão geométrica, da pandemia. Estou feliz com a reação de tantas pessoas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, voluntários, religiosos, sacerdotes que arriscam suas vidas para curar e defender as pessoas saudáveis do contágio", escreveu Francisco.

"Os governos que enfrentam a crise mostram a prioridade de suas decisões: primeiro as pessoas. E isso é importante, pois sabemos que defender as pessoas supõe um prejuízo econômico`, disse ele em outro trecho. "Seria triste se o oposto fosse escolhido, o que levaria à morte de muitas pessoas, algo como um genocídio viral", completou.