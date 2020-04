Mortes sobem na Espanha, mas pandemia de Covid-19 desacelera

Otimismo é a palavra destacada pelo Diretor da OMS | Foto: reprodução

Espanha - A taxa de novas infecções e mortes por coronavírus na Espanha diminuiu novamente neste domingo (5), com o país, um dos mais atingidos pela pandemia, iniciando sua quarta semana de isolamento quase total.

As mortes pela doença respiratória altamente contagiosa covid-19 subiram para 12.418 - a segunda maior marca do mundo depois da Itália. No entanto, o número de 674 pessoas que morreram nas últimas 24 horas caiu em relação às 809 desse sábado e bem abaixo do recorde diário de 950 de quinta-feira (2), informou o Ministério da Saúde.

O número total de infecções registradas aumentou para 130.759 em relação às 124.736 de ontem. "Os dados da semana e de hoje confirmam a desaceleração das infecções", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, em entrevista coletiva.

Ele afirmou que 1 milhão de kits para testes chegariam à Espanha hoje e amanhã e atuariam como "triagem rápida" em locais como hospitais e asilos, parte de um esforço para identificar a verdadeira extensão da pandemia de covid-19 no país.

O diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, tuitou sobre a Espanha: "Otimismo cuidadoso como resultado de medidas ousadas, abordagens inovadoras e decisões corajosas".

*Via Agência Brasil

Assista ao Web TV News - 1ª edição, que foi ao ar nesta sexta-feira (3) na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus: