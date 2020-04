OMS alerta sobre reduzir medidas contra coronavírus cedo demais

OMS faz alerta sobre medidas contra o coronavírus | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Organização Mundial da Saúde (OMS), não tem uma recomendação geral para países e regiões afrouxarem as medidas que visam a desacelerar a propagação do novo coronavírus, mas fez um alerta para que as restrições não sejam retiradas cedo demais, disse um porta-voz da entidade nesta terça-feira (7).

"Uma das partes mais importantes é não abandonar as medidas cedo demais para não ter uma recaída", disse o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, em entrevista virtual.

"É como estar doente e se você deixar a cama cedo demais e sair cedo demais, você corre o risco de uma recaída e de ter complicações", acrescentou.